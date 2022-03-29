"سبل" توقّع اتفاقية لتقديم "البريد الممتاز" لـ"صدارة للكيميائيات"

وقّع البريد السعودي "سبل" وشركة صدارة للكيميائيات، اتفاقية تنص على تقديم خدمة البريد الممتاز لـ "صدارة" .
ووقّع الاتفاقية من جانب "سبل" نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما وقّعها من جانب شركة صدارة للكيميائيات، مدير قسم العقود اللوجستية، عبدالعزيز الدغيمي.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم آليات وسير العمل لتسلُّم وتسليم الطرود والمستندات الواردة والتابعة لـ "صدارة"، بحيث تقوم سبل بتوزيعها وفقاً لعنوان العميل المقدم من قبل الشركة.
وتأتي الاتفاقية امتداداً للعلاقات الاستراتيجية بين "سبل" والجهات الحكومية والخاصة، وذلك للارتقاء بخدمة العملاء، والتوسع في الخدمات اللوجستية، بما يتناسب مع استراتيجيات التحول في سبل ومبادراتها وخططها المستقبلية؛ لتكون الخيار اللوجستي الوطني الأول في المملكة، بإمكاناتها المتميزة وكوادرها الوطنية.
جديرٌ بالذكر أن "سبل" تقدم خدمات بريدية لوجستية عبر منظومة من الشبكات المتعددة، وتسهم في تمكين برامج الحكومة الإلكترونية، وتطوير تعاملاتها، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتيسير تبادلاتها، من خلال الشراكات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وعديد من المنتجات والخدمات عبر فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة.