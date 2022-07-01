"سبل" يسهم في شحن تمور المدينة إلى أنحاء العالم خلال الحج

وقال المدير العام لمركز أعمال الحج والعمرة في مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس مؤيد الشريف: نُقِلت التمور عبر خدمتَيْ طرود البريد الممتاز والطرود العادية، إلى ذوي الحجاج في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا، واحتوت معظم هذه الطرود على تمور من عجوة المدينة المنورة، وأصناف أخرى اشتراها الحجاج؛ نظراً لما تتميز به من جودة وتنوع.