"سُبل" يواصل تقديم خدمة "حج بلا حقيبة" لضيوف الرحمن

وتقدم خدمة "حج بلا حقيبة" بالتعاون مع مجموعة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، ثلاثة أنواع من الخدمات؛ وهي: توصيل حقيبة مجانية للحاج إلى مدينته قبل موسم الحج، فيما تقدم الخدمة الثانية توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد السعودي "سُبل" في مدينته إلى المشاعر المقدسة، وأما الخدمة الثالثة فهي توصيل حقيبة الحاج من مقر إقامته في المشاعر المقدسة بعد نهاية الحج إلى أقرب فرع للبريد السعودي "سُبل" في مدينته.