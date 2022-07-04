سبيل الحاج.. مساجد وآبار بناها الصحابي معاذ بن جبل قبل 1400 عام.. هذه أبرزها جنوب السعودية

عُرِفَ سبيل الحاج بأنه مجموعة من المساجد والآبار التي بقي عدد قليل منها في جنوب السعودية، منذ عصور قديمة، وانتفع الناس منها، حتى تطورت التكنولوجيا والخدمات في أرجاء المملكة.
وتنسب بعض المراجع مساجد وآبار سبيل الحاج الممتدة من اليمن وإلى مكة إلى الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه، عندما أمر ببنائها خدمةً للحجاج الذين يسلكون الطرق ما بين جنوب الجزيرة العربية والأقاليم والممالك آنذاك، واستفاد الناس منها سنين طويلة حتى اندثرت تقريباً وبقيت أطلالها.
وكانت الطرق التي يسلكها الحجاج من مختلف الأقاليم متعددة، ومن أشهرها طريق الساحل والذي كان يمتد من اليمن وتحديدًا المدن المطلة على البحر الأحمر، والتي تحط فيها رحال بعض الحجاج والمعتمرين القادمين من الدول الأخرى يسلكونه حتى مكة المكرمة، ويمر بالعديد من المحطات والمدن من أبرزها زبيد اليمنية ومخلاف عثر الساحلي، وهو جزء من منطقة جازان جنوب المملكة حاليًا، وهو أسهل الطرق من ناحية التضاريس في ذلك الزمن، ومن بقايا المساجد والآبار في ذلك الطريق بئر نسبت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في مركز عتود بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، واستمر لسنين طويلة حتى دُفِنَ بفعل عوامل التعرية وزحف الرمال والهجران قبل سنوات.
وأما الطريق الآخر فكان يبدأ من جنوب اليمن ويلتقي مع طرق الحجاج القادمين من صنعاء وغيرها في صعدة، ثم يسيرون به مرورًا بضواحي نجران وعسير، وقد شيد الصحابي معاذ بن جبل في ذلك الطريق مسجدًا لا يزال قائمًا منذ 1400عام ويقع في قرية رحب في بللسمر.
وبحسب المعلومات التاريخية التي قيلت في هذا الجانب أنه عندما أمر ببناء المساجد وحفر الآبار كان خلال رحلته إلى اليمن عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لها للدعوة إلى الإسلام، ولا تزال بعض من الآثار لهذه المساجد والآبار في الجمهورية اليمنية حاليًا.