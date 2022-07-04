سبيل الحاج.. مساجد وآبار بناها الصحابي معاذ بن جبل قبل 1400 عام.. هذه أبرزها جنوب السعودية

وكانت الطرق التي يسلكها الحجاج من مختلف الأقاليم متعددة، ومن أشهرها طريق الساحل والذي كان يمتد من اليمن وتحديدًا المدن المطلة على البحر الأحمر، والتي تحط فيها رحال بعض الحجاج والمعتمرين القادمين من الدول الأخرى يسلكونه حتى مكة المكرمة، ويمر بالعديد من المحطات والمدن من أبرزها زبيد اليمنية ومخلاف عثر الساحلي، وهو جزء من منطقة جازان جنوب المملكة حاليًا، وهو أسهل الطرق من ناحية التضاريس في ذلك الزمن، ومن بقايا المساجد والآبار في ذلك الطريق بئر نسبت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في مركز عتود بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، واستمر لسنين طويلة حتى دُفِنَ بفعل عوامل التعرية وزحف الرمال والهجران قبل سنوات.