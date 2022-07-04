"سبيماكو الدوائية" و "جلاكسو" السعودية توقعان اتفاقية تعاون لتوطين صناعة أدوية مضادة للعدوى البكتيرية

في إطار مساعيهم المشتركة و المستمرة لتوطين ونقل تكنولوجيا صناعة الدواء في المملكة العربية السعودية، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) و شركة جلاكسو السعودية العربية المحدودة (شركة تابعة لجلاكسوسميثكلاين العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها) و تمتد شراكة الشركتين لأكثر من 34 عاماً,عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة لتوطين صناعة دواء مضاد للعدوى البكتيرية بالمملكة العربية السعودية ، وتهدف الاتفاقية لدعم التصنيع المحلي لمستحضر " اوجمنتين®️ " الذي يستخدم كمضاد حيوي للعدوى البكتيرية.
كما تأتي الاتفاقية لدعم جهود الدولة وتطلعاتها لتوطين الصناعات الدوائية عالية التقنية، وزيادة المحتوى المحلي، وتحقيق الأمن الدوائي في المملكة العربية السعودية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية الأستاذ خالد بن صالح الخطاف أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة وخططها التوسعية وجهودها لتحقيق الإنتشار والتنوع في المنتجات وذلك بالدخول في مجالات تحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات السوق السعودي وضمان استمرارية توافر الدواء للمريض طبقاً للمواصفات والمعايير المتعارف عليها عالمياً
كما أكد السيد فاروق ريحان ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة جلاكسو السعودية المحدودة ، على أهمية هذا التعاون والشراكة على المدى الطويل كمثال مهم لالتزام جلاكسو برؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية. علق السيد فاروق ريحان: "نحن فخورون في جلاكسو بأن نكون أول شركة أدوية متعددة الجنسيات تؤسس مصنعها الخاص في المملكة ، في عام 1992. وبهذه الاتفاقية ، نفخر بنقل تكنولوجيا التصنيع لواحد من أكثر علاماتنا التجارية شهرة مستحضر Augmentin - ليتم تصنيعها هنا في المملكة العربية السعودية بأيدي شركائنا سبيماكو الدوائية. "
وتندرج الاتفاقية ضمن شراكات استراتيجية أخري تعقدها سبيماكو وجلاكسو وذلك لتعزيز دورهما الريادي في السوق المحلي والإقليمي، ودعم مساعي المملكة لرفع نسبة توطين الصناعات الدوائية بالمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم أهداف برنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة بالاعتماد على التصنيع المحلي بشكل عام، وتوطين مستحضرات التقنية الحيوية والصناعات النوعية القائمة على المعرفة.
وتحرص الشركتان باستمرار على بناء وتنويع الشراكات وعقد الاتفاقيات لتطوير وتمكين صناعة الدواء في المملكة، كجزء من التزامهما بتحسين خدمات الرعاية الصحية وتحقيق الافضل للمرضى، وإيماناً بدور الشراكات النوعية في التكنولوجيا والابتكار بمجال صناعة الدواء كقطاع حيوي جاذب للاستثمار وداعم للاقتصاد.