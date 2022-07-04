"سبيماكو الدوائية" و "جلاكسو" السعودية توقعان اتفاقية تعاون لتوطين صناعة أدوية مضادة للعدوى البكتيرية

كما أكد السيد فاروق ريحان ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة جلاكسو السعودية المحدودة ، على أهمية هذا التعاون والشراكة على المدى الطويل كمثال مهم لالتزام جلاكسو برؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية. علق السيد فاروق ريحان: "نحن فخورون في جلاكسو بأن نكون أول شركة أدوية متعددة الجنسيات تؤسس مصنعها الخاص في المملكة ، في عام 1992. وبهذه الاتفاقية ، نفخر بنقل تكنولوجيا التصنيع لواحد من أكثر علاماتنا التجارية شهرة مستحضر Augmentin - ليتم تصنيعها هنا في المملكة العربية السعودية بأيدي شركائنا سبيماكو الدوائية. "