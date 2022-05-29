"سبيماكو" وجامعة الملك سعود توقعان اتفاقية تعاون لتمكين الكفاءات الوطنية

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" اتفاقية تعاون مع عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، تهدف لتعزيز التعاون في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي والتطوير الدوائي، وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة المشاريع البحثية والعلمية، وزيادة فاعلية القطاع الدوائي ليسهم في دعم الاقتصاد وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي الاتفاق في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والمراكز البحثية المرموقة؛ لتعزيز مفهوم التعاون المجتمعي، وضمن جهود "سبيماكو" وجامعة الملك سعود؛ لتوثيق الصلة العلمية والعملية بين الطرفين، باعتبار الجامعة إحدى المؤسسات التعليمية العريقة ذات السمعة الأكاديمية المرموقة، والمتمكنة في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في شتى المجالات التعليمية والبحثية.
وقد وقّع الاتفاقية نيابةً عن رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والرئيس التنفيذي لـ"سبيماكو" خالد بن صالح الخطاف؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير الدوائي، ودعم برامج الدراسات العليا لتقديم منتجات دوائية ذات جودة عالية وقيمة تجارية تعزز حضور الشركة في السوقين المحلي والاقليمي، وتتيح الدخول لأسواق جديدة بالاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية التي تتميز بها الجامعة، فضلاً عن الموارد المتاحة والمعدات ومراكز الأبحاث والتطوير والمختبرات الموجودة لدى الطرفين.
وبحسب الاتفاق تعمل "سبيماكو" على دعم المشاريع البحثية الدوائية التي تتماشى مع رؤيتها وتلبي تطلعاتها المستقبلية، حيث تستضيف الشركة الزيارات الدورية لعدد من طلاب وطالبات الجامعة، وتُقدّم جائزة سنوية باسمها لأفضل ثلاث رسائل علمية بحثية في مجال الدواء والمستلزمات الطبية بقيمة 150 ألف ريال، توزع بين الفائزين الثلاثة وفق معايير يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وتتطلع "سبيماكو" من خلال الاتفاقية للاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية المتراكمة التي تتميز بها الجامعة، في إطلاق مشاريع وبرامج مشتركة تسهم في تنمية وتطوير قدرات طلاب الجامعة، وتنمية أفراد المجتمع بإكسابهم مهارات جديدة للمعرفة والتعليم، وذلك ضمن اهتمام الشركة بجانب المسؤولية المجتمعية وتعزيز الممارسات ذات القيم التي تحقق الوصول لمجتمع أفضل.
يُذكر أن "سبيماكو" تسعى لتمكين الكفاءات الوطنية في مجالات البحث العلمي والتطوير الدوائي، وتعزيز دورها الريادي في السوق المحلي والإقليمي، كذلك رفع نسبة توطين الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع الصحة والصناعة، من خلال الاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في توطين مستحضرات التقنية الحيوية والصناعات النوعية القائمة على المعرفة.