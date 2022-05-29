"سبيماكو" وجامعة الملك سعود توقعان اتفاقية تعاون لتمكين الكفاءات الوطنية

وقد وقّع الاتفاقية نيابةً عن رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والرئيس التنفيذي لـ"سبيماكو" خالد بن صالح الخطاف؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير الدوائي، ودعم برامج الدراسات العليا لتقديم منتجات دوائية ذات جودة عالية وقيمة تجارية تعزز حضور الشركة في السوقين المحلي والاقليمي، وتتيح الدخول لأسواق جديدة بالاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية التي تتميز بها الجامعة، فضلاً عن الموارد المتاحة والمعدات ومراكز الأبحاث والتطوير والمختبرات الموجودة لدى الطرفين.