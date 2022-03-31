ستحذو حذو المملكة.. شاهد وداع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي لـ"آل الشيخ"

وفي ختام تصريحه، أكد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، أن حديث وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -سواء أمام المسؤولين أو الشعب وأيضاً القيادات الإسلامية- كله علمٌ بعلم تتجلى فيه العلاقات بين المسلمين مع المسلمين، وبين الدول مع بعضها، وبين المسلم وغير المسلم، داعياً إلى زيارة إندونيسيا مرة أخرى؛ ليرى التطورات والثمار التي ستأتي نتيجة هذه الزيارة التي قام بها.