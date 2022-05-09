ستيفانيا جيانيني: المملكة نجحت في استثمار الجائحة بالتحول إلى التعليم عن بُعد

وقالت أ.د. ستيفانيا جيانيني خلال كلمتها لليوم الثاني من المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 بعنوان "القيادة العالمية للتحول في التعليم: نعود معاً من أجل التحول في التعليم": إن المؤتمر يأتي في وقت مهم يتعلق بتطوير التعليم، كما أن المعرض مساحة تمنحنا رؤية مستقبلية نحو الابتكار والتعاون التي ستُحدد مسار التعليم"، مشيدةً برؤية المملكة 2030 بوصفها رؤية مستمرة لمدى الحياة وترتبط بالأجندة العالمية، من خلال اتساقها مع رؤية الأمم المتحدة التي تضع التحوّل في التعليم ضمن لُب وأساس ما نقوم به للأعوام القادمة.