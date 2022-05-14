ستيني يقطن بمنزل بمفرده: أحلم بزوجة وأبناء ولا أستطيع تأمين التكاليف

وقال المواطن حمد المتعب لـ"سبق": "أقطن في منزلي بمفردي منذ عقود من الزمن، وأتمنى أن تتحقق أحلامي بزواجي من شريكة العمر ومشاهدة أبنائي"، مشيرًا إلى أن المؤسسات الخيرية ترفض دعمه كونه أعزب، فلم يستطيع تأمين تكاليف الزواج، متطلعًا من الجهات الخيرية مساعدته في ذلك أسوة بالشباب حديثي السن المقبلين على الزواج الذين يقدم لهم الدعم.