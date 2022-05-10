محليات

سجن وغرامة وترحيل .. "الجوازات" تصدر 10121 قراراً إدارياً خلال رمضان

بجميع المناطق وبحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
سجن وغرامة وترحيل .. "الجوازات" تصدر 10121 قراراً إدارياً خلال رمضان
سبق
سبق

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (10121) قراراً إدارياً خلال شهر رمضان (1443هـ) بحق مواطنين ومقيمين، لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوّعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت "الجوازات" على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتَي مكة المكرّمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

المديرية العامة للجوازات
أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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