سجين سعودي في أوكرانيا: السلطات ترغمني على القتال في الحرب ضد روسيا.. ويصرخ: "تكفون ساعدوني"

وأوضح الشمري في حديثه مع "سبق": "اتجهت إلى أوكرانيا بمفردي بهدف السياحة في 8 أغسطس من العام الماضي، وكانت أول مرة أذهب فيها إلى هذه الدولة، واشتبهت السلطات الأوكرانية فيَّ عند وصولي إلى المطار، وحصلوا على أوراقي كاملة للتأكد من بعض المعلومات، ثم أطلقوا سراحي بعد أن ثبت أن الاشتباه غير صحيح".