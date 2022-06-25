"سحب ممطرة" تتشكّل بـ 4 مناطق.. "المسند": الصيف في منطقتنا رتيب!
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والطائف.
وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "يعد فصل الصيف في منطقتنا فصلاً رتيباً لا يوجد فيه كثير من المفاجآت، شمس تشرق وتغرب، ونهار طويل حار جاف، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية".
وتابع: يظهر سهيل مبكراً، يظهر في اليمن 25 يوليو، وفي جازان في 7 أغسطس، وفي وسط السعودية في 24 أغسطس، وفي أقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر وهكذا، ولا يعني ذلك بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية لنوء سهيل تتكرّر في كل هذه التواريخ، بل ـ والله أعلم ـ تتزامن فقط مع ظهوره في موقع نشأة هذا الحساب الفلكي، وهي العروض الوسطى من المملكة، وبالتحديد المحيطة بمدار السرطان، والله أعلم".