"سحب ممطرة" تتشكّل بـ 4 مناطق.. "المسند": الصيف في منطقتنا رتيب!

وتابع: يظهر سهيل مبكراً، يظهر في اليمن 25 يوليو، وفي جازان في 7 أغسطس، وفي وسط السعودية في 24 أغسطس، وفي أقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر وهكذا، ولا يعني ذلك بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية لنوء سهيل تتكرّر في كل هذه التواريخ، بل ـ والله أعلم ـ تتزامن فقط مع ظهوره في موقع نشأة هذا الحساب الفلكي، وهي العروض الوسطى من المملكة، وبالتحديد المحيطة بمدار السرطان، والله أعلم".