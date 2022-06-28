سحب ممطرة تتشكّل في 4 مناطق.. "المسند": هنا تنشط "البوارح"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والطائف.