محليات
سحب ممطرة تتشكّل في 4 مناطق.. "المسند": هنا تنشط "البوارح"
قال: رياح تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من العراق والشرقية وقطر
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والطائف.
وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "متوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الشمالية الحارة والجافة (رياح البوارح)، وقد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من العراق والكويت والشرقية والبحرين وقطر".