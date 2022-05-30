سحل وحذاء وطلق ناري.. "الاعتداء على الكوادر الطبية".. ملف الغضب!

وعلى صعيد متصل؛ فإن سحل ممرضة المجاردة لم يكن هو الواقعة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على الكوادر الطبية في المملكة؛ ففي عام ٢٠١٢ أجرت مجلة "الطبيب السعودي" استطلاعًا صادمًا، كشف أن أكثر من ٦٧٪ من العاملين في المستشفيات السعودية تعرضوا للاعتداء، سواء اللفظي أو الجسدي؛ موضحة أن هذه النسبة توزعت بين ٧٦٪ عنفًا ضد طاقم التمريض مقابل ٥١٪ ضد الأطباء، كما أكدت أن العنف لم يميز بين أنثى وذكر؛ إذ إن العنف ضد الطاقم النسائي وصل إلى ٦٣٪ مقابل ٧٣٪ للرجال.