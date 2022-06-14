"سدايا": أكثر من 60 محطة تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن

وتعمل سدايا على تقديم خدمات متعددة في مبادرة طريق مكة، تشمل تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، مثل: (نظام الحدود، نظام الحج، نظام تسجيل المسافرين)، وتقديم دعم فني تقني عبر فريق عمل يتكون من مهندسين وفنيين على مدار الساعة لأجهزة وأنظمة سدايا، متمثلاً في مركز المعلومات الوطني في الدول الخمس المنفذة فيها المبادرة، وتسلم المواقع، ودوائر نقل المعلومات وتشغيلها وتقديم خدمات الدعم التقني لها على مدار الساعة، إضافة إلى توفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل.