"سدايا" تُطلق تطبيق "توكلنا خدمات" لتقديم أكثر من 140 خدمة إلكترونية

ويُعد تطبيق "توكلنا خدمات" أحد المنتجات النوعية لمنظومة توكلنا، ويأتي إطلاقه على إثر النجاح المميز الذي حققه تطبيق توكلنا، الذي تجاوز عدد مستخدميه أكثر من 27 مليون مستفيد، من خلال مواصلة تقديم العديد من المبادرات والخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية، مما يُمكنهم من سهولة وسرعة الوصول إليها ومن مكان واحد.