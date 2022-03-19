سدايا: مشروع لائحة نظام حماية البيانات لا يزال في مرحلة استطلاع

إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لا يزال في مرحلة استطلاع آراء العموم والجهات العامة والخاصة محليًا ودوليًا، وذلك من منطلق التزامها بالشفافية والمشاركة العامة في مثل هذا الموضوع الحيوي الهام، ولضمان تحقيق التوازن بين الحاجة إلى البيانات الشخصية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي وتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الأجنبي، والحد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بمعالجة هذا النوع من البيانات.