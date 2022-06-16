"سدايا" واللجنة الوزارية للسلامة المرورية توقعان مذكرة تفاهم لدعم أعمال الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية



وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في تقديم الخبرات والتجارب والحلول، باستخدام تحليل البيانات والقدرات الاستشرافية، لدعم صناعة القرار فيما يتعلق بأبعاد الشأن المروري بشكل عام، وخفض معدل الحوادث المرورية وما ينتج عنها من إتلاف ووفيات وإصابات، ودعم أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.