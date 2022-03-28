"سدايا" وصندوق التنمية العقارية يوقّعان مذكرة تعاون مشترك

وتأتي تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي لصندوق التنمية العقارية، وحرصًا على تحقيق التكاملية الرقمية مع جميع الجهات الحكومية ذوات العلاقة، إضافة إلى تنسيق الأعمال وتطوير الحلول المستقبلية، وضمان جاهزيتها واستمراريتها، تماشيًا مع خطط الصندوق في أتمتة خدماته إلكترونيًا، وانطلاقًا من رؤية الصندوق في الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، وبناء أنظمة معتمدة على تحليل البيانات والقدرات الاستشرافية بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف رفع كفاءة البنية الرقمية لخدماته، كما تعد هذه الخطوة نقلة نوعية متكاملة ستسهم إيجابًا في إثراء تجربة المستفيد من برامج ومبادرات الصندوق، وإنهاء الإجراءات بكل سهولة وموثوقية ومرونة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يوفر الصندوق اليوم أكثر من 43 خدمة إلكترونية، إضافة إلى خدمة (المستشار العقاري) والفروع الذكية.