"سدوس" تستعرض تاريخها في فعاليات "نقوش" التراثية

وقدم فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، نيابة عن أهالي سدوس، جزيل الشكر والامتنان لوزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ولجميع منسوبي الوزارة وهيئة التراث بإشراف الدكتور جاسر الحربش، لإقامة فعاليات الأصول التراثية "نقوش" في القرية التراثية كرمز للقرى النجدية في المملكة، وما أحدثته من أثر وتعريف بذاكرتنا الوطنية.