"سرك" تشارك في أكبر معرض تجاري للتقنيات البيئية في العالم

وجاءت مشاركة "سرك" في المعرض الأكبر من نوعه في العالم من خلال تخصيص جناح للشركة وزيارات مكثفة للوفود للأجنحة العارضة؛ بهدف الاطلاع على أفضل التقنيات والخبرات العالمية، حيث تم عقد اجتماعات عمل مع أهم الشركات المختصة، إضافة إلى تقديم عروض لزوار المعرض عن سعي المملكة لتفعيل قطاع إعادة التدوير.