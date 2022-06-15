"سرك" تشارك في أكبر معرض تجاري للتقنيات البيئية في العالم

شاركت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بمعرض IFAT الدولي المقام في مدينة ميونخ يوم 30 مايو الماضي، لمدة خمسة أيام برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة م. زياد الشيحة.
وجاءت مشاركة "سرك" في المعرض الأكبر من نوعه في العالم من خلال تخصيص جناح للشركة وزيارات مكثفة للوفود للأجنحة العارضة؛ بهدف الاطلاع على أفضل التقنيات والخبرات العالمية، حيث تم عقد اجتماعات عمل مع أهم الشركات المختصة، إضافة إلى تقديم عروض لزوار المعرض عن سعي المملكة لتفعيل قطاع إعادة التدوير.
جدير بالذكر أن معرض IFAT الدولي يقام مرة كل عامين ويحوي مجموعة كبيرة من الشركات المتخصصة في تقنيات وحلول إعادة التدوير والبيئة والاستدامة وإدارة الصرف الصحي والتربة وغيرها من الصناعات المرتبطة.
واستهدفت مشاركة "سرك" في المعرض لخلق فرص استثمارية واستراتيجية، وبحث أوجه التعاون والشراكات لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ في تعزيز نمو الاقتصاد الدائري في المملكة العربية السعودية.