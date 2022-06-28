"سرك" تُطلق برنامج "المهارة" لتأهيل موظفيها في إعادة التدوير

دشّن الدكتور عبدالرحمن الطريقي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" برنامج "المهارة"، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور وليد الشلفان، ومساعد القاسم، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس زياد الشيحة، وأمين اللجنة عبدالرحمن العبيد، وهيثم دياب مدير البرنامج.
ويهدف برنامج "المهارة" إلى تطوير المهارات المعرفية والجدارات الفنية لمنسوبي شركة "سرك" والشركات التابعة، ونقل المعرفة، وتزويد منسوبي المجموعة كافة من متخصصين وغير متخصصين بالمعلومات الفنية اللازمة في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات والصناعات المرتبطة بهما.
ويعقد البرنامج من خلال ورش عمل متتابعة، بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة.
وتعد الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتستهدف من خلال مشاريعها ومبادراتها وبرامجها الحالية، تأسيس قاعدة صلبة في قطاع إعادة التدوير والصناعات المرتبطة بها في المملكة.
وقامت "سرك" أخيراً بتأسيس مجموعة من الشركات والاستحواذ على أخرى في قطاعات متعددة في إعادة التدوير.