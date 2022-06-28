"سرك" تُطلق برنامج "المهارة" لتأهيل موظفيها في إعادة التدوير

وتعد الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتستهدف من خلال مشاريعها ومبادراتها وبرامجها الحالية، تأسيس قاعدة صلبة في قطاع إعادة التدوير والصناعات المرتبطة بها في المملكة.