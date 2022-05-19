"سرك" توقع اتفاقية شراكة مع "داز" لإعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية

ويعد مصنع "داز" من الشركات المتخصصة في إعادة تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية والصلبة؛ حيث تأسس بمدينة الجبيل الصناعية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، ويهدف المصنع من خلال مركزه الرئيسي وفروعه حول المملكة إلى رفع معدلات التدوير للنفايات الالكترونية والصلبة، حيث يعتمد على أحدث التقنيات في معالجة وتدوير النفايات وتقديم الحلول البديلة والآمنة بيئياً وصحياً للتخلص من النفايات وتحويلها إلى مواد خام قابلة للدخول في صناعات جديدة بطرق صديقة للبيئة تبعاً للأنظمة المتبعة محلياً ودولياً.