"سعادة أهالينا".. حملةٌ تنطلق 20 مارس تزامنًا مع يوم السعادة العالمي

وأضافت "الجوهري" أن برامج المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي تسعى دائمًا إلى تقديم كل ما يفيد المجتمع، ويُدخل السعادة على قلوب عدد من الفئات الغالية، كما تقدم عددًا من المبادرات التي تخدم المجتمع والبيئة؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030؛ مشيرة إلى أن الحملة هذا العام تقوم بالعديد من المبادرات المجتمعية الهادفة في أنحاء المملكة، إلى جانب العديد من المبادرات البيئية الأخرى؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس من العام الماضي.