"سعادة أهالينا".. حملةٌ تنطلق 20 مارس تزامنًا مع يوم السعادة العالمي

تستعد حملة "سعادة أهالينا"، إحدى مبادرات برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" في نسختها السادسة، والتي تستهدف 20 مدينة في كافة أنحاء المملكة، عبر عشرات المبادرات التطوعية المتنوعة حتى نهاية العام 2022م،.
وتستهدف الحملة عددًا من المسارات؛ بهدف نشر "السرور والعطاء، وإشراك المجتمع، وتوفير الدفء، والعمل بهمة"، إلى جانب تعزيز روح التطوع والترابط المجتمعي، الذي تحرص عليه الحملة منذ انطلاقتها الأولى في العام 2018م.
وتدشن حملة "سعادة أهالينا" أولى مبادراتها يوم الأحد المقبل (20 مارس) تزامنًا مع يوم السعادة العالمي وأسبوع البيئة في المملكة، من خلال مبادرة تنظيف شواطئ جدة، إلى جانب العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي سوف تنفذها على مدار العام في المناطق المستهدفة، ومن بينها: (التشجير، والحقائب الشتوية، وإزالة التشوهات البصرية وغيرها)، بقيادة موظفي البنك الأهلي السعودي، إلى جانب مشاركة المتطوعين من كافة أنحاء المملكة.
ونظرًا لتزامن انطلاق الحملة مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ فقد حرصت "سعادة أهالينا" على تنفيذ عدد من مبادرات توزيع السلال الغذائية في أكثر من مدينة، كما تطلق مع بدء الشهر الكريم مبادرتها السنوية "إفطارك علينا"، والتي تقدم من خلالها آلاف الوجبات في الرياض وجدة والدمام، وتشمل العابرين في إشارات المرور، بمشاركة المتطوعين من موظفي البنك في كل المدن الثلاث.
وأكدت "بسمة الجوهري" رئيس المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي، أن الحملة تحرص كل عام على أن تصل إلى مستحقيها بما يسعدهم ويناسبهم؛ حيث تقدم هذا العام حزمة من المبادرات التي تناسب كل مدينة وكل فئة أو نشاط مستهدف.
وأضافت "الجوهري" أن برامج المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي تسعى دائمًا إلى تقديم كل ما يفيد المجتمع، ويُدخل السعادة على قلوب عدد من الفئات الغالية، كما تقدم عددًا من المبادرات التي تخدم المجتمع والبيئة؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030؛ مشيرة إلى أن الحملة هذا العام تقوم بالعديد من المبادرات المجتمعية الهادفة في أنحاء المملكة، إلى جانب العديد من المبادرات البيئية الأخرى؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس من العام الماضي.
جدير بالذكر أن حملة "سعادة أهالينا" تقودها فِرَق المتطوعين من موظفي البنك الأهلي السعودي في أنحاء المملكة، بالتعاون مع بعض الجهات والجمعيات الخيرية والأهلية، كما يعمل البنك على تكريس طاقات موظفيه لتوسيع أثر القطاع غير الربحي وبناء قدراته في خدمة المجتمع.