سَعِدَ بلقائه القاصدون.. حشود غفيرة للمعتمرين بصحن الطواف فجراً "فيديو"

وكان قد أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، بالانسيابية التامة وتوافر منظومة الخدمات رغم كثرة القاصدين التي شهدتها أول جمعة في الحرمين الشريفين بعد رفع الإجراءات الاحترازية.