سَعِدَ بلقائه القاصدون.. حشود غفيرة للمعتمرين بصحن الطواف فجراً "فيديو"

تواجدت حشود غفيرة في صحن الطواف بالحرم المكي، فجر اليوم؛ لأداء مناسك العمرة.
وأظهر مقطع فيديو، بثته قناة "الإخبارية" عبر حسابها الرسمي على تويتر، السبت، تحت عنوان سَعِدَ بلقائه القاصدون، آلاف المعتمرين يؤدون المناسك في راحة وسكينة داخل صحن الطواف بالحرم.
وكان قد أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، بالانسيابية التامة وتوافر منظومة الخدمات رغم كثرة القاصدين التي شهدتها أول جمعة في الحرمين الشريفين بعد رفع الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أن ما تشهده منظومة خدمات الحرمين الشريفين من انسيابية وتناغم بين مختلف الإدارات والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات للقاصدين.
وأكّد استعداد كافة الوكالات الميدانية والإدارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتنظيم أعداد القاصدين لأداء النسك والعبادات بالحرمين الشريفين وتهيئة منظومة خدمات تراعي معايير الجودة خلال رفع الإجراءات الاحترازية وتطلعات الوافدين من أنحاء العالم.
وبيّن، الدعم الكبير واللا محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وتوجيهاتهما الكريمة بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين؟