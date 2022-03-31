سعر تنافسي وعقلانية شراء.. أسواق وادي الدواسر جاهزة لرمضان

وأفاد عدد من الباعة بأن المخزون الرمضاني لديهم وفير من المواد الأكثر استهلاكاً في الشهر الفضيل، وهو ما أدى إلى السلوك الشرائي لدى المستهلكين الذي اتسم بالعقلانية، وشراء ما تحتاجه الأسرة دون مبالغة.