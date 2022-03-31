سعر تنافسي وعقلانية شراء.. أسواق وادي الدواسر جاهزة لرمضان

تشهد أسواق محافظة وادي الدواسر، خلال هذه الأيام، نمواً في الحركة الشرائية وارتفاع الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية؛ تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وخلال جولة على المحال التجارية بالمحافظة المتخصصة في بيع السلع والمواد الغذائية والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، رُصدت وفرة المخزون وتوفر السلع التموينية داخل مختلف المحال التجارية والتموينية المتخصصة، بحسب "واس".
وأكد عدد من المتسوقين، خلال الجولة، توافر السلع التي يحتاجونها بأسعار تنافسية في الأسواق، الأمر الذي يعزز الخيارات لديهم كمستهلكين، ويوفر المطلوب قبل دخول شهر رمضان.
وأفاد عدد من الباعة بأن المخزون الرمضاني لديهم وفير من المواد الأكثر استهلاكاً في الشهر الفضيل، وهو ما أدى إلى السلوك الشرائي لدى المستهلكين الذي اتسم بالعقلانية، وشراء ما تحتاجه الأسرة دون مبالغة.