سعوديةٌ تُنجب توأميْن بعد 10 سنوات من تأخر الإنجاب بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر

وضعت سيدة سعودية تبلغ من العمر 32 عامًا، توأمين ذكرين، بعد محاولات عديدة من التنشيط والتلقيح الصناعي خلال عشر سنوات لم يُكتب لها النجاح؛ إذ نجح الفريق الطبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر بقيادة الدكتورة ريم البلوي استشارية علاج العقم وأطفال الأنابيب، في تحقيق حلم الأمومة ورسم الابتسامة على وجه الأسرة، التي عبّرت عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلمها الذي طال انتظاره.