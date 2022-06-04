سعودية متخصّصة في رسومات الأنيمي تلفت الأنظار في "الشارع الياباني" بـ"سيتي ووك"

وعن هذه الهواية تشير بأن هوايتها في مجال الأنيمي دفعتها للعمل في الشارع الياباني، حيث تخصصت أكاديمياً في الرسوم المتحركة في جامعة عفت وطبقت موهبتها في موسم جدة، كما سبق لها أن مثلت جامعة عفت في مهرجان "هيروشيما" لأفلام الأنيمي في اليابان للإطلاع على الأفلام ومشاهدة الثقافة اليابانية في الأنيمي خلال العام 2018، والذي أسهم في تطوير موهبتها.