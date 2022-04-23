"سعودي" يفوز بجائزة أفضل مندوب للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة

في منجز وطني جديد، سلم عميد جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية ورئيس الرابطة الروسية لمساعدة الأمم المتحدة، الطالب عبدالمحسن بن محمد العنزي، درع أفضل مندوب للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتصويت عبر أبحاثه في قضية الصحراء الغربية لإنهاء قضيتها.
جاء خلال حفل أُقيم في جامعة موسكو للعلاقات الدولية، تم تكريم "العنزي" كما ألقى كلمة عبّر عن اعتزازه بهذا التكريم كمواطن سعودي يحصل على الجائزة من هذه الجامعة التي تم تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله - بالدكتوراه الفخرية، مبينًا أن بحثه تناول حلولاً وتوصيات قانونية لحل مشكلة الصحراء الغربية وفق القانون الدولي.
يُشار إلى أن الطالب "عبدالمحسن العنزي" يواصل دراسته في جامعة موسكو في الطب البشري باللغة الروسية على حسابه الخاص، وتم تكريمه سابقًا في مسابقة الرسم الدولية في التشريح كأفضل متسابق في المسابقة برسمته للهيكل العظمي للإنسان.