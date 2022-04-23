"سعودي" يفوز بجائزة أفضل مندوب للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة

جاء خلال حفل أُقيم في جامعة موسكو للعلاقات الدولية، تم تكريم "العنزي" كما ألقى كلمة عبّر عن اعتزازه بهذا التكريم كمواطن سعودي يحصل على الجائزة من هذه الجامعة التي تم تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله - بالدكتوراه الفخرية، مبينًا أن بحثه تناول حلولاً وتوصيات قانونية لحل مشكلة الصحراء الغربية وفق القانون الدولي.