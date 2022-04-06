"سعود الطبية": الصيام قد يفيد بعض حالات الصرع شريطة استشارة الطبيب

ونوه العبدلي إلى أهمية عدم إلغاء أي جرعة من جرعات الأدوية أو جمعها في جرعة واحدة دون مناقشة طبيب، مشيرًا إلى سرعة تناول جرعات الأدوية بعد أذان المغرب مباشرة وقبل أذان الفجر لتجنب الزيادة في عدد نوبات التشنج، وفي حال تعرض المريض لنوبات صرعية طويلة أو متكررة خلال شهر رمضان فعليه زيارة قسم الطوارئ أو ترتيب زيارة قريبة مع الطبيب المعالج لمناقشة الأسباب والحلول المقترحة، وقد ينصح الطبيب المختص بعدم الصيام في حال رأى أنه قد يؤثر سلبًا على حالة المريض بسبب اختلاف توزيع الجرعات خلال اليوم.