"سعود الطبية" تستخدم تقنية كوروفلو لتشخيص شرايين القلب لأول مرة بالمملكة

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في مركز صحة القلب، عن استخدامها لتقنية (كوروفلو) الحديثة؛ حيث تم استخدامها لأول مرة على مستوى المملكة.
وأوضح مدير مركز صحة القلب بالمدينة الدكتور مبارك الدوسري، أن التقنية تُستخدم لتشخيص نقص التروية بالشرايين الدقيقة في القلب، وتشخيص كامل لفسيولوجية القلب، ويكتشف ضعف الأوعية الدموية الدقيقة، ويساعد على علاجها؛ حيث تم تشخيص حالة مريض يعاني من ضعف الأوعية الدموية الدقيقة المتفرعة من الشرايين التاجية.
ونوّه الدوسري بأن نقص تروية الشرايين الدقيقة يعد من المشاكل التي تصيب القلب وتتسبب في الألم، رغم سلامة الشرايين الرئيسية.
وأشار إلى أن قسم القسطرة القلبية يعمل دائمًا منذ تدشينه عام 2017م على توفير أحدث التقنيات الطبية، للوصول إلى مستوى خدمة مميز يحقق التطلعات.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.