"سعود الطبية" تستخدم تقنية كوروفلو لتشخيص شرايين القلب لأول مرة بالمملكة

وأوضح مدير مركز صحة القلب بالمدينة الدكتور مبارك الدوسري، أن التقنية تُستخدم لتشخيص نقص التروية بالشرايين الدقيقة في القلب، وتشخيص كامل لفسيولوجية القلب، ويكتشف ضعف الأوعية الدموية الدقيقة، ويساعد على علاجها؛ حيث تم تشخيص حالة مريض يعاني من ضعف الأوعية الدموية الدقيقة المتفرعة من الشرايين التاجية.