"سعود الطبية" تستخرج مسمارًا من رئة سيدة خمسينية

وقال استشاري جراحة الصدر د.محمد إسحاق: إن المريضة تعرضت لاستنشاق جسم غريب، وهو ما أدى إلى اختناق شديد لها، بالإضافة لوجود جسم غريب "مسمار" في الرئة اليسرى.