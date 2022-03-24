"سعود الطبية" تستخرج مسمارًا من رئة سيدة خمسينية

استخرج فريق متخصص بجراحة الصدر في مدينة الملك سعود الطبية، مسمارًا من الرئة اليسرى لسيدة خمسينية.
وقال استشاري جراحة الصدر د.محمد إسحاق: إن المريضة تعرضت لاستنشاق جسم غريب، وهو ما أدى إلى اختناق شديد لها، بالإضافة لوجود جسم غريب "مسمار" في الرئة اليسرى.
وأضاف: ذوو المريضة نقلوها بشكل طارئ إلى مراكز طبية، والتي بدورها حولتها للمدينة.
وقال الدكتور "إسحاق": إنه فور وصول المريضة لقسم الطوارئ بالمدينة تم التواصل مع قسم جراحة الصدر، والتعامل مع الحالة ونقلها بشكل عاجل لقسم العمليات.
وتابع: المنظار الطبي للقصبات الهوائية أظهر وجود مسمار في عمق الفص السفلي الأيسر، وتم استخراجه بمساعدة الملاقط المتخصصة.
وأكد أن المريضة غادرت المدينة في اليوم نفسه، وهي بصحة جيدة.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تملك كفاءات جراحية مميزة أجرت الكثير من حالات الإنقاذ، واستخراج الأجسام الغريبة، والتي تتكلل، ولله الحمد، بالنجاح.