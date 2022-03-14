"سعود الطبية" تقدّم مجموعة نصائح لخسارة الوزن والحفاظ على الجسم

وأشار "العجارم" إلى أن مؤشر كتلة الجسم هو أداة لتقييم الوزن بالنسبة للطول، ومعرفة فيما إذا كان وزن الشخص مناسبًا لطوله، إذ يحدد مؤشر كتلة الجسم ما إن كان الوزن طبيعيًا بالنسبة للطول، أو إن كان الوزن قليلًا أو زائدًا، أو إذا كان الشخص يعاني من السمنة، ومن الجدير بالذكر أن القيمة تكون حسب العمر.