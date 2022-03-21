"سعود الطبية" تُقدم نصائح لتجنب السكتة الدماغية

وذكر "العبدلي" أن هذه الإرشادات تتمثل في "خفض ضغط الدم الذي يُساعد في الوقاية من النوبة الإقفارية العابرة أو السكتة الدماغية لاحقًا، وغالبًا ما تستخدم تغييرات نمط الحياة الصحية والأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وخفض كمية الكوليسترول، حيث يُقلل تناول كميات أقل من الكوليسترول والدهون، وخاصة الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة من تراكم الدهون بالشرايين، والابتعاد عن التدخين، لأنه يزيد من خطورة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى المدخنين وغير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين السلبي".