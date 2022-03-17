"سعود الطبية" تقيم برنامجًا تدريبيًا للوقاية من الفشل الكلوي النهائي

عقدت مدينة الملك سعود الطبية اليوم الخميس برنامجًا تدريبيًا بعنوان "الوقاية من الفشل الكلوي النهائي، نظمه مركز الملك فهد للكلى بالمدينة.

وأوضح مدير المركز د. عبدالهادي الطلحي أن الورشة هدفت لعمل مسح مجتمعي لكل عوامل الخطر المهددة لصحة الكلى كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وعمل تحاليل دورية للمساهمة في الكشف المبكر لأمراض الكلى.

وقال: الورشة استهدفت أطباء الأسرة من استشاريين وأخصائيين في مراكز الرعاية الأولية؛ لتهيئتهم للتعامل مع المرضى من فئة الالتهاب الكلوي المزمن من المرحلة الأولى والثانية والثالثة.

يُذكر أن المحاضرات التدريبية في البرنامج قدمها استشاريو مركز الملك فهد للكلى بالمدينة.