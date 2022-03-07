"سعود الطبية" تُوَجه 8 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

وأضاف: أفضل طرق الوقاية من التهابات الأنف التحسسية: تجنب مسببات الحساسية، والالتزام بعدد من النصائح والإرشادات التي تساعد في الوقاية من هذه المشكلة الصحية الشائعة مع تغيرات المناخ الحالية، ومن أهمها التحقق من تقارير الطقس اليومية، وإغلاق النوافذ والأبواب، والبقاء داخل المنزل ما أمكن عندما يكون احتمال حدوث الغبار والرياح مرتفعًا، واستخدام مكيفات وفلاتر ومرشحات الهواء لتصفية الهواء خلال ذروة الأعراض قد يكون مفيدًا للمرضى الذين يعانون من حساسية الأنف والجيوب الأنفية.