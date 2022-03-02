"سعود بن جلوي" يرعى حفل "فرح جدة 2022" للاحتفاء بـ 2020 عريساً

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، رعى الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، حفل فرح جدة 2022 للاحتفاء بـ ٢٠٢٠ عريساً في قاعة ليلتي للاحتفالات والمؤتمرات، مساء اليوم الأربعاء بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والداعمين وكبار الشخصيات.

وتفاعل الحضور مع الاحتفالية وتناثرت الورود وعلت أصوات الفرحة في القاعة التي تزينت لاستقبال العرسان، وشهدت عدداً من الفقرات ابتهاجاً بالدورة 21 لحفل الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، التي قدمت عرضاً عن برامجها وأنشطتها خلال الأعوام الماضية.

وقدم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، أصدق التهاني والتبريكات إلى العرسان المشاركين في هذا الحفل، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً المولى عز وجل أن يبارك لهم ويبارك عليهم وأن يجمع بينهم في خير وأن يرزقهم الذريّة الصالحة ويوفقهم لبناء أسرهم السعيدة المستقرة التي يسودها الود والحب والاحترام.

كما جرى خلال الحفل تدشين "ميثاق الزوجين "الذي تم إعداده بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز ويتضمن هذا الميثاق القيم التي تحكم العلاقة الزوجية بينهم، ويتضمن دليلاً تطبيقياً يوضح للزوج والزوجة كيف يمكن لهم أن يطوروا علاقتهم ويعززوا القيم بينهم.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية "زواج" الدكتور أنس بن عبد الوهاب زرعة، في كلمته: "لَقَدْ حَظِيَ برنامج مُسَاعَدَةِ اَلشَّبَابِ عَلَى اَلزَّوَاجِ كَغَيْرِهِ مِنْ برامج اَلْخَيْرِ وَالْعَطَاءِ فِي هَذَا اَلْبَلَدِ اَلْكَرِيمِ بِالدَّعْمِ اَلْكَبِيرِ وَالرِّعَايَةِ اَلْكَرِيمَةِ مِنْ لَدُنْ خَادِمِ اَلْحَرَمَيْنِ اَلشَّرِيفَيْنِ اَلْمَلِكِ سَلْمَان بِن عبدالعزيز يَحْفَظُهُ اَللَّهُ، حَيْثُ خَصَّهُ بِدَعْمٍ سَخِيٍّ أَتَاحَ لِلْجَمْعِيَّةِ تَقْدِيمَ اَلْمُسَاعَدَاتِ اَلْمَادِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ لِكَثِيرٍ مِنْ شَبَابِ اَلْوَطَن، وحظي البرنامج برعاية كبيرة من لدن أمير الشباب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث تلقى البرنامج دعماً مجزياً منه استطاعت الجمعية به أن تواصل مسيرتها في مساعدة شباب الوطن على إتمام زواجهم، يضاف كل ذلك إلى الدعم المتواصل من مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الذي أسهم إسهاماً واضحاً في إنجاح برامج الجمعية".

ويأتي برنامج مساعدة الشباب على الزواج متوافقاً مع أهداف رؤية المملكة 2030 لخلق تنمية مجتمعية تسهم في تحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وتذلل العقبات أمام شباب الوطن لإتمام مسيرة حياتهم الأسرية وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي.

وقال ما كان للْجَمْعِيَّةِ اَلْخَيْرِيَّةِ لِمُسَاعَدَةِ اَلشَّبَابِ عَلَى اَلزَّوَاجِ وَالتَّوْجِيهِ اَلْأُسَرِيِّ بِجُدَّة أن تنطلق في مسيرتها وتحقق ما حققته من إنجازات في برامجها ـ بعد توفيق الله ـ لولا ما تعودناه من ولاة أمرنا في هذا البلد الكريم من دعم منقطع النظير في كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الوطن ورفاهية الشعب.

وعدد أهم منجزات الجمعية التي حققتها خلال عامي 2020 و 2021 م حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات والبرامج للعامين أكثر من " 7.800 شاب وفتاة، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج للعامين أكثر من 14 ألفَ خدمة، ونظمت الجمعية أكثر من 200 دورة تأهيل ما قبل الزواج في العامين استفاد منها أكثر من 6.800 شاب وفتاة.

ورفع العضو المؤسس لجمعية "زواج" رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المتقاعد فضيلة الشيخ عبد المحسن الخيال، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بنجاح "فرح جدة" والاحتفاء بـ 2020 عريساُ في ليلة استثنائية لعروس البحر الأحمر، وقال إن ليلة العمر هذه سبقها الكثير من الخدمات والفعاليات السارة لكل عريس، حيث ابتكرت الجمعية برامج التدريب والتأهيل ما قبل الزواج، من خلال تقديم دورات للعرسان، تستمر كل واحدة ثلاثة أيام، وتشمل التأهيل النفسي، الصحي، الاقتصادي والمالي، الاجتماعي، والجانب الشرعي، مشدداً على أهمية هذا الجانب، الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في بناء أسرة مستقرة، والحد من ظاهرة الطلاق ونشر ثقافة التيسير في الزواج.

وأضاف: تقدم جمعية "زواج" منحة مالية غير مستردة للشباب المقبلين على الزواج، وأثاثاً يشمل مكيفات، بوتجاز، مكنسة كهربائية، ثلاجة، غسالة وأجهزة كهربائية متنوعة وغرف نوم، إضافة إلى برنامج القرض الحسن الذي من خلاله يمنح الشاب المقبل على الزواج مبلغ مالي مسترد على هيئة أقساط شهرية ميسرة، بل تقدم الجمعية عبر معرض العروسة مستلزمات العروس التي تشمل تجهيزها لليلة الزفاف من فساتين الزواج والاكسسوارات الخاصة بها وصوالين التجميل بالإضافة إلى هدية دبش لكل عروس علاوة على ذلك تقدم الجمعية فساتين الملكة وكذلك فساتين ليلة الزفاف لأهل العروسة وتحمل جزءاً من تكاليف تجهيز وصيفة العروس.