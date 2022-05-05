"سعود بن طلال" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه محافظاً للأحساء

وقال محافظ الأحساء: "لقد حملتني القيادة مسؤولية عظيمة تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وأسأل الله التوفيق لخدمة أهالي الأحساء، هذه المحافظة التي لها ولأهلها اهتمام كبير من قيادتنا الحكيمة، حفظها الله".