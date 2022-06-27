"سعود بن عبدالله" يرعى الحفل السنوي لتخريج طلاب كلية الرؤية بجدة

ثم ألقى رئيس مجلس الأمناء بكلية الرؤية بجدة الدكتور عبدالرحمن اليوبي كلمة رحب فيها بمحافظ جدة وحضوره وتشريفه لحفل خريجي الكلية، مقدمًا التهنئة لأبنائه الطلبة الخريجين بعد سنوات من الجد والمثابرة، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في حياتهم العملية، وأن تكون زاخرة بالعطاء للإسهام في بناء وطنهم الغالي، وسائلاً الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وحكومته الرشيدة، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.