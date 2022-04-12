سعود بن نايف يستقبل مؤسس "كِرام" لعلاج الأيتام بالشرقية

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالتكاتف الاجتماعي والمبادرات الخيرة التي تصب في مصلحة المحتاجين والأيتام، خصوصاً المبادرات الصحية والتي تقدم خدمات صحية مجانية للمستحقين.
واستقبل أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم الثلاثاء بحضور مدير عام الشؤون الصحية الدكتور إبراهيم العريفي؛ مؤسس مبادرة "كرام" لعلاج الأيتام مجاناً عبدالهادي العمري، وذلك بمشاركة عدد من المراكز الصحية المتخصصة في تقديم خدمة علاج الأسنان.
وأوضح العمري أن مبادرة "كِرام" تهتم بتقديم خدمات العلاج بشكلٍ مجاني لكافة الأيتام في المنطقة الشرقية، حيث تستقبل المراكز المشاركة أيتام ويتيمات المنطقة الشرقية في أكثر من ١٢ مركزًا طبيًا موزعة على الدمام والخبر والظهران وتقدم لهم الخدمات بشكل مجاني.
وأضاف: قدمت مبادرة كِرام لعلاج الأيتام خدماتها العلاجية في الأسنان لقرابة ٤٠٠ يتيم من أيتام المنطقة الشرقية من جمعية بناء لرعاية الأيتام ومؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالإضافة لعدد من الأيتام من خارج الجمعيتين، بمشاركة مراكز متخصصة هي صفوة المهيدب وعيادات شام ومجمع كريستال والدار البيضاء وبسمة المدار والعناية الثانية وريادة الظهران وأهالينا، بالإضافة إلى مجمع حور.
وقدم مؤسس المبادرة عبدالهادي العمري شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعم المبادرة ومساندتها لتستمر وتقدم خدماتها لأكبر عدد من الأيتام في المنطقة.