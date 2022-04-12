سعود بن نايف يستقبل مؤسس "كِرام" لعلاج الأيتام بالشرقية

وأوضح العمري أن مبادرة "كِرام" تهتم بتقديم خدمات العلاج بشكلٍ مجاني لكافة الأيتام في المنطقة الشرقية، حيث تستقبل المراكز المشاركة أيتام ويتيمات المنطقة الشرقية في أكثر من ١٢ مركزًا طبيًا موزعة على الدمام والخبر والظهران وتقدم لهم الخدمات بشكل مجاني.