سعود بن نهار: محافظة الطائف متفردّة.. والاستثمار فيها استثنائي

وقال الأمير سعود: لقد سعدت اليوم برعاية إطلاق هذا المشروع مع شركاء النجاح في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في أمانة محافظة الطائف وشركائها، وهي فرصة متكاملة الأنسنة تستثمر المرافق وتحسين المشهد الحضري وتوفر الفرص لأبناء الوطن، ومن هذا المنبر أدعو المستثمرين لاستغلال هذه الفرصة الاستثمارية والمشاركة ليس في بناء الطائف فحسب بل في بناء الوطن الذي تحرص قيادته على الدفع به إلى مستهدفات رؤية ٢٠٣٠