سعود بن نهار: محافظة الطائف متفردّة.. والاستثمار فيها استثنائي

أكد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود أن الطائف تمتلك مقومات تميزها عن بقية المحافظات وتجعل منها فرصة استثمارية استثنائية.
وقال: نثمن لقيادتنا الرشيدة دعمها المتواصل لكل ما من شأنه تطوير هذا الوطن بكافة مدنه ومحافظاته ومنها محافظة الطائف.
جاء ذلك أثناء رعايته اليوم إطلاق مشروع الفرصة الاستثمارية على منصة فرص (مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة حديقة الملك فيصل وإقامة معسكر رياضي وفندق 5 نجوم) في محافظة الطائف، بحضور أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي.
وقال الأمير سعود: لقد سعدت اليوم برعاية إطلاق هذا المشروع مع شركاء النجاح في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في أمانة محافظة الطائف وشركائها، وهي فرصة متكاملة الأنسنة تستثمر المرافق وتحسين المشهد الحضري وتوفر الفرص لأبناء الوطن، ومن هذا المنبر أدعو المستثمرين لاستغلال هذه الفرصة الاستثمارية والمشاركة ليس في بناء الطائف فحسب بل في بناء الوطن الذي تحرص قيادته على الدفع به إلى مستهدفات رؤية ٢٠٣٠
وأضاف أن هذا المشروع خطوة جيدة سيتبعها خطوات تطويرية لاحقة.
من جهتها، أوضحت أمانة المحافظة أن المشروع يهدف لتحقيق الاستثمار الأمثل للمرافق العامة وضمان استدامتها، بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية.
وذكرت أن المعسكر الرياضي سيكون أحد المعسكرات الأبرز إقليمياً، لما يتميز به من جودة المنشآت ومناسبة الأجواء في الشتاء والصيف، مشيرةً إلى أن المشروع سيعزز من مكانة الطائف كأحد الوجهات السياحية ومقصداً للسياحة الرياضية التي تستهدف الأندية والمنتخبات مستقبلاً.
وأشارت إلى أنه سيسهم المشروع في تحقيق استراتيجية كرة القدم، التي تعدُ أحد أهدافها إقامة 3 معسكرات وطنية بالمملكة بحلول عام 2025م، بالإضافة إلى دعم برامج المشاركة المجتمعية بين القطاعين البلدي والرياضي.
وكشفت الأمانة أنه سيتم تنفيذ المشروع وتمويله وتشغيل الحديقة بكامل مرافقها خلال مده العقد حسب الشروط الواردة في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، من قبل القطاع الخاص بنموذج BOT بعقد لمدة 25 عامًا بين المستثمر وأمانة الطائف، بعد طرح المشروع كمنافسة عامة لرجال الأعمال والمستثمرين والراغبين في دخول المنافسة من القطاع الخاص وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية، عبر منصة (فرص) للاستثمار البلدي.