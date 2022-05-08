"سعود بن نهار" يرفع التهنئة للقيادة بسلامة خادم الحرمين الشريفين

كما ألقى محافظ الطائف كلمة حمد الله فيها على سلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة نجاح منظار القولون، الذي أجراه ـ حفظه الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد، رافعاً الشكر للقيادة الرشيدة على الثقة الملكية، بتعيينه محافظاً للطائف، ومتطلعاً لكل ما من شأنه الإسهام في تطويرها لتكون محافظة عصرية، تحت توجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، والعمل الدؤوب على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 على الصعد كافة.