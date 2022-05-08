سفارة السعودية في المغرب تؤكد ما انفردت به "سبق": المواطن العالق بمكان آمن في عهدتنا
أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة المغرب العثور على المواطن العالق، وهو ما انفردت به "سبق".
وقالت السفارة في بيان لها: "إشارة لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطن سعودي، يعاني ظروفًا صحية صعبة في المملكة المغربية؛ تود السفارة الإفادة بأنه تم التعرف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة العربية السعودية للتأكد من أوراقه الثبوتية، كما تم التعرف على مكان إقامته في مدينة المحمدية من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وهو الآن في مكان آمن بعهدة سفارة السعودية في العاصمة المغربية الرباط، ويجري التنسيق حاليًا لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالمًا بإذن الله".
وكانت "سبق" قد انفردت وفق مصادرها بتأكيد العثور على المواطن، وتأمينه، ونشرت ذلك بعنوان (مصادر "سبق": السفارة تصل للشاب العالق في المغرب وتنقله إلى مقر خُصِّص له لحين إعادته للوطن).
الجدير ذكره أنه انتشر مقطع فيديو اليوم للشاب الذي أكد أنه في مملكة المغرب منذ نهاية عام 2021، وأنه من أهالي منطقة الباحة. وقد تابعته السفارة على الفور؛ ووجَّه أمير الباحة بالمتابعة العاجلة، ونشرت ذلك "سبق" بعنوان "بعد فيديو لشاب سعودي عالق في المغرب.. أمير الباحة يوجِّه بالمتابعة العاجلة".