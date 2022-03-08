سفارة المملكة بأوكرانيا تؤكد استمرارها بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين السعوديين

وأكدت السفارة بأنه جاري العمل على إجلاء العدد المتبقي من المواطنين السعوديين، وأن السفارة على تواصل وتنسيق مستمر مع الجانب الأوكراني لمعرفة الممرات الآمنة التي يمكن من خلالها عبور المواطنين من مناطق الصراع إلى الدول المجاورة، وتقوم بعثات المملكة في تلك الدول بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخولهم ومغادرتهم إلى المملكة في أقرب وقت ممكن.