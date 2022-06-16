سفارة المملكة بتبليسي: جورجيا تُعفي القادمين إليها من شهادة التطعيم والـpcr

وتابعت: "قد جاء في المرسوم: يُعفى أي شخص قادم من الخارج (بغضِّ النظر عن الجنسية) عند مغادرة أي بلد، من الالتزام بتقديم وثيقة تؤكد المسار الكامل للقاح الفيروس أو اختبار PCR سلبي في آخر 72 ساعة قبل الزيارة، والعزل الذاتي".