"سفراء الحياة".. جهود كبيرة للهلال الأحمر في خدمة زوار بيت الله الحرام

وبحسب معلومات "سبق" فإن عدد البلاغات التي تلقّاها فرع هيئة الهلال الاحمر حتى ليلة البارحة بلغت 16966 بلاغًا؛ منها 1537 بلاغ حوادث، و11429 بلاغًا لحالات المرضى، كما يوجد عدد 25 مركزًا في العاصمة المقدسة، ويقدر عدد العاملين في المراكز الإسعافية واللجان المساندة بحوال 560 ما بين طبيب ومسعف ومساعدين إداريين، لدعم أعمال العمرة في العاصمة المقدسة، وبلغ وعدد المتطوعين المشاركين في الحرم المكي الشريف من بداية رمضان وحتى الآن 2840 متطوعًا ومتطوعة، فيما بلغ عدد الساعات التطوعية 34080 ساعة تطوعية، واستفاد من الخدمات التطوعية 2352.