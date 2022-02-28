سفير الإمارات: السعودية فاجأت العالم .. وعائد رؤية 2030 سيشمل المنطقة بأسرها

أكد سفير الإمارات العربية المتحدة في السعودية الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان عمق المحبة وقوة العلاقات بين البلدين التي تشهد تطوراً إستراتيجياً في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون التاريخية في مختلف المجالات تجسيداً لشعار "معاً أبداً".

وفي التفاصيل، أشار السفير الإماراتي خلال حديثه لبرنامج "الدبلوماسي" على القناة السعودية، إلى أن التطور والإنجازات السعودية فاجأت العالم بعدة مجالات حتى في أنماط الحياة العامة والانفتاح وسط الحفاظ على الخصوصية السعودية.

وقال إن رؤية المملكة 2030 سيتخطى عائدها حدود المملكة ليشمل المنطقة بأسرها بالتجديد الحضاري و الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الطبيعية .

واستهل السفير الإماراتي حديثه عن العلاقة القوية التي تجمع السعودية بشقيقتها الإمارات قائلاً: أنا بين أهلي وفي بلادي بما تعنيه هذه الكلمات على كل المستويات وأعتبر أن العلاقة بين البلدين ليست علاقة ثنائية بل علاقة المرء بنفسه، وسوف تبقى الإمارات والسعودية قادرتين على أن تكونا نموذجاً مختلفاً في هذا الزمن ونحن أمام علاقة سبق وان وصفتها بكونها فوق الإستراتيجية وستبقى كذلك بإذن الله، فهي تأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين بهدف إطلاق وتفعيل المبادرات والشراكات في جميع المجالات وغاية المجلس هو خلق نموذج استثنائي في التكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة، وهو إضافة لمكانة المنطقة سياسياً بهذا العالم مثل ما هو لتعزيز مكانة وقوة مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف السفير الإماراتي: أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة هي مهبط الوحي ومنها بُعث الرسول (عليه الصلاة والسلام) وفيها أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وهذا بحد ذاته كفيل بتميزها عن باقي الدول ولقب ملكها بكل فخر واعتزاز حفظه الله بخادم الحرمين الشريفين ومن الناحية الجغرافية من خلال توسطها لقارات العالم .

وتابع: هناك مميزات أخرى ذات بعد دولي وجود المملكة في مجموعة العشرين وقيادتها للمجموعة العام المنصرم هذا على المستوى الاقتصادي أما على المستوى السياحي فنوه باختلاف تضاريسها وتنوع ثقافاتها وتطورها الحضاري.

ولفت الشيخ آل نهيان إلى أن آخر منطقة تراثية زارها، حي ريث فهي إرث تاريخي يبدأ من الدولة السعودية الأولى تروي ملاحم وبطولات أبنائها ومضرب مثل في حماية الوطن.

وأضاف: ما شد انتباهي وأبهرني كيفية نقل هذه الصورة لي عبر المواطن السعودي من الشباب والشابات بطرق وتقنيات حديثة تواكب عصرنا الحالي.

وأشار السفير الإماراتي إلى أن العلاقة بين السعودية والإمارات علاقات راسخة ومتينة مدعومة بالروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين البلدين وهويتهما في مجلس تعاون دول الخليج العربي وتعتبر العلاقة تاريخية بمعنى اُسست على ارث عظيم بين البلدين والشعبين والكل يدرك ان الرؤية واحدة بين البلدين وتعتبر علاقة تكاملية تصب بمصلحة الشعبين هكذا كانت وسوف تبقى.

وعن دور السفارة الإماراتية في السعودية قال: نلعب دوراً مكملاً في الكثير من الجوانب في ظل التكامل الذي تشهده العلاقة الثنائية بين البلدين ونجد كل حرص وتعاون من قبل المؤسسات والجهات الحكومية السعودية وفي سبيل تعزيز هذا العمل فقد انشأنا ملحقية تجارية في السفارة تقدم كافة خدمات التواصل مع الجهات المعنية لتحقيق متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وأكمل حديثه قائلاً: في وجود قيادة شابة متمثلة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله فقد أعطى للرؤية زخماً كبيراً وشجاعة وحكمة في اتخاذ القرارات بالخطوات الصائبة نحو المستقبل، فالمتابع يلاحظ الإنجازات السعودية التي فاجأت العالم بعدة مجالات حتى في أنماط الحياة العامة والانفتاح وسط الحفاظ على الخصوصية السعودية وبلا شك رؤية المملكة 2030 سيتخطى عائدها حدود المملكة ليشمل المنطقة بأسرها بالتجديد الحضاري و الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الطبيعية وهي لتحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل ليكون اقتصاداً رائداً ومجتمعاً متفائلاً مع جميع العالم .

وذكر السفير "آل نهيان" أن رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030 جاءت لخدمة البلدين الشقيقين وكمثال على ذلك هو مشروع نيوم حيثُ حظي باهتمام كبير جداً على المستوى الدولي.

واختتم السفير الإماراتي حديثه قائلاً: أقولها من القلب شكراً ياخادم الحرمين الشريفين شكراً ياصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد شكراً للسعوديين بكافة مناطقهم غمرتونا بمحبتكم وكرمكم وهو وسام شرف أفخر به وأعتز به وأدعو الله ان يحفظ الإمارات و السعودية في ظل قيادتي البلدين وسنظل دائماً نؤكد أن نجاح المملكة من نجاح الإمارات والعكس صحيح .. معاً أبداً.

يذكر بأن برنامج (الدبلوماسي) يأتي ضمن سلسلة من البرامج المميزة لهيئة الإذاعة والتلفزيون ويتم عرضه من خلال القناة السعودية بواقع حلقة في كل يوم اثنين أسبوعياً يتم فيها استضافة دبلوماسيين في المملكة لرواية تجاربهم ونقل تصوراتهم عن المملكة ضمن الدور الذي تمثله الهيئة كصوت أساس للإعلام السعودي.