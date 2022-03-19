سفير الإمارات يُشيد بتنظيم المملكة لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

نوّه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، بحرص المملكة على إقامة المسابقات القرآنية وتكريم المشاركين فيها؛ مؤكدًا أنه لا أسمى من هكذا تقدير لأصحاب الصدور المنشرحة بالذكر الحكيم.