سفير الإمارات يُشيد بتنظيم المملكة لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

نوّه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، بحرص المملكة على إقامة المسابقات القرآنية وتكريم المشاركين فيها؛ مؤكدًا أنه لا أسمى من هكذا تقدير لأصحاب الصدور المنشرحة بالذكر الحكيم.
جاء ذلك خلال حضور الشيخ "آل نهيان" حفلَ تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده في دورتها 23، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حيث أقيم الحفل الختامي في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.
وقال سفير الإمارات: سررت اليوم بحضور حفل جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، في دورتها 23.
وأضاف: لا أسمى من هكذا تقدير لأصحاب الصدور المنشرحة بالذكر الحكيم، وجهود مقدرة ليست بغريبة في هذه الأرض المقدسة.
وأردف "آل نهيان": تنظيم المملكة لمسابقات قرآنية تُحفِّز النشء على حفظ كتاب الله الكريم وتكريم أهل القرآن؛ ليس بغريب على هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.