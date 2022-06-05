سفير الصين لدى السعودية يشيد بجهود "الفقه الإسلامي" في نشر ثقافة الاعتدال والتسامح

وأكد سفير الصين خلال زيارته لمقر الأمانة العامة للمجمع، أمس، سعي بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة التابعة لها، وخاصّة مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ الذي يعد المرجعية الفقهية العليا للدول الأعضاء بالمنظمة، وللمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي، مبدياً التطلع إلى ترسيخ التعاون والتنسيق مع المجمع من أجل خدمة الأهداف الإنسانية النبيلة التي تدعو إلى التعاون والتواصل والتكامل والتعايش والتعارف بين الشعوب، وذلك من خلال تنظيم بعض الفعاليات العلمية الهادفة داخل الصين وخارجها.