سفير المملكة بالكويت: العلاقة الراسخة بين البلدين وصلت إلى مفهوم الأخوة

قال الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت: إن العلاقة التاريخية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، تجاوزت أبعاد العلاقات الدولية إلى مفهوم الأخوة؛ إذ يربطهما جِوارٍ وأواصر قربى ومصير مشترك.

وأضاف في تصريح بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت والذكرى 31 لتحرير الكويت؛ أن الذكرى 61 لاستقلال دولة الكويت تُذكرنا بجهود الأجيال المتعاقبة من الكويتيين حكامًا ومواطنين في ترسيخ دعائم الكيان الكويتي الذي أصبح دولة لها مكانتها المرموقة إقليميًّا ودوليًّا.

وأردف: الذكرى 31 لتحرير الكويت تُبرز التضحيات الكبيرة التي قدّمها شعب الكويت الأبي وشهداؤه الأبرار خلال فترة الغزو المريرة؛ مشيرًا إلى أن تحرير دولة الكويت مثل بداية مرحلة جديدة في تاريخها المعاصر خرجت فيها من محنة العدوان والاحتلال، واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تتعافى من آثاره وتتجاوزها لتواصل مسيرة النمو والازدهار، وتستمر في دورها النشيط عنصرًا فعالًا في المجتمع الدولي يسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، بهذه المناسبة، التهاني والتبريكات للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، ولحكومة وشعب الكويت الشقيق؛ داعيًا المولى عز وجل أن يديم على الكويت وأهلها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه.